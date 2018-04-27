Chacarita Juniors - Atletico Temperley karşılaşma önü

Chacarita Juniors ve Atletico Temperley, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Chacarita Juniors 18 puanla 25. sırada, Atletico Temperley 17 puanla 26. sırada bulunuyor. Chacarita Juniors, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Atletico Temperley, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 219. İddaa'da Chacarita Juniors kazanır 1.80, berabere biter 2.80, Atletico Temperley kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Chacarita Juniors son hafta oynanan Atletico Temperley maçında 2-0 kazandı.

Atletico Temperley ise Chacarita Juniors maçında 2-0 yenildi.

Chacarita Juniors, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Atletico Temperley, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Atletico Temperley, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.