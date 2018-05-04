Chambly - Beziers karşılaşma önü

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Chambly ile Beziers, 04 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Chambly 39 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Beziers 48 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Chambly, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Beziers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 192 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chambly kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Beziers sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Chambly önceki hafta Les Herbiers mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Beziers ise Boulogne maçında 2-1 kazandı.

Chambly, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 16 gol yedi.

Beziers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beziers, 18 gol atarken 17 gol yedi.