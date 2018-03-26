Yine bir barış ve hoşgörü çalışması olan ‘Gallipoli’yi 2015’te Avustralya etiketiyle yayınlayan sanatçı, ‘Avare’ isimli ilk Türkçe EP’sini de müzikseverlerle buluşturdu.

HT Magazin'de yer alan habere göre, albüme adını veren, Goran Bregovic imzalı şarkıya, Mustafa Özen yönetmenliğinde klip çeken ChanCé, yarın ilk konserini verecek.