Changchun YaTai - Beijing Guoan maçı öncesi rakamlar

Changchun YaTai ve Beijing Guoan, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:30. Changchun YaTai 11 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Beijing Guoan 19 puanda ve 3. sırada. Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Beijing Guoan, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 183. İddaa'da Changchun YaTai kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Beijing Guoan kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Changchun YaTai son hafta oynanan Beijing Guoan maçında 1-2 kazandı.

Beijing Guoan ise Changchun YaTai maçında 1-2 yenildi.

Changchun YaTai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Changchun YaTai, kendi sahasında 7 gol attı, 5 gol yedi.

Beijing Guoan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beijing Guoan, 10 gol atarken 8 gol yedi.