Changchun YaTai - Shanghai East Asia maçı öncesi rakamlar

Changchun YaTai ve Shanghai East Asia, 29 Nisan 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 10:30. Changchun YaTai 8 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Shanghai East Asia 19 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shanghai East Asia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 443 kodlu maçı oynayanlar; Changchun YaTai galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.40, Shanghai East Asia galibiyet oranı 1.60. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Changchun YaTai son hafta oynanan Beijing Guoan maçında 1-2 kazandı.

Shanghai East Asia ise Jiangsu Shuntian maçında 2-3 yenildi.

Changchun YaTai, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Shanghai East Asia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shanghai East Asia, 9 gol atarken 3 gol yedi.