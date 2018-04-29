Changchun YaTai - Shanghai East Asia maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Changchun YaTai ile Shanghai East Asia, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:30. Changchun YaTai 8 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Shanghai East Asia 19 puanda ve 1. sırada. Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Shanghai East Asia son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 443 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Changchun YaTai kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.40, Shanghai East Asia sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Changchun YaTai son haftadaki Beijing Guoan müsabasında 1-2 kazandı.

Shanghai East Asia ise Jiangsu Shuntian maçında 2-3 yenildi.

Changchun YaTai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Changchun YaTai, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Shanghai East Asia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shanghai East Asia, 9 gol atarken 3 gol yedi.