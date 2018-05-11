Changchun YaTai - Tianjin Teda karşılaşma önü

Changchun YaTai ve Tianjin Teda, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 10:30. Maç öncesi Changchun YaTai 11 puanla 13. sırada, Tianjin Teda 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tianjin Teda son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 183. İddaa'da Changchun YaTai kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Tianjin Teda kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Changchun YaTai önceki hafta Beijing Guoan mücadelesinde 1-2 kazandı.

Tianjin Teda ise Henan Jianye maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Changchun YaTai, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Tianjin Teda ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tianjin Teda, 3 gol atarken 6 gol yedi.