Chapecoense - Atletico Mineiro maçı heyecanı

Brezilya Kupa Son 8 Turu maçında Chapecoense ile Atletico Mineiro, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:30. 1 puanlı Chapecoense 8. sırada bulunuyor, Atletico Mineiro 1 puana sahip ve 7. sırada. Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Mineiro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 486. İddaa'da Chapecoense kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Atletico Mineiro kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Chapecoense önceki hafta Coritiba mücadelesinde 2-1 kazandı.

Atletico Mineiro ise Gremio Alegrense maçında 4-3 kazandı.