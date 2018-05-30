Chapecoense - Ceara maçı istatistikleri

Chapecoense ve Ceara, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. 6 puanlı Chapecoense 18. sırada bulunuyor, Ceara 3 puana sahip ve 19. sırada. Chapecoense son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ceara son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 262 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chapecoense kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Ceara sahadan galip ayrılırsa 3.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Chapecoense son haftadaki Ceara müsabasında 1-2 yenildi.

Ceara ise Chapecoense maçında 1-2 kazandı.

Chapecoense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Chapecoense, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Ceara, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ceara 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.