Chapecoense - Cruzeiro maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Chapecoense ile Cruzeiro, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Chapecoense 10 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Cruzeiro 17 puanda ve 5. sırada. Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Cruzeiro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 243 kodlu maçı oynayanlar; Chapecoense galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Cruzeiro galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Chapecoense son hafta oynanan Coritiba maçında 2-1 kazandı.

Cruzeiro, Botafogo karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Chapecoense, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Cruzeiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruzeiro, 2 gol atarken 2 gol yedi.