Chapecoense - Flamengo rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Chapecoense, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Flamengo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Chapecoense 3 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Flamengo 10 puanda ve 1. sırada. Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Flamengo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 559 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chapecoense kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Flamengo sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Chapecoense önceki hafta Coritiba mücadelesinde 2-1 kazandı.

Flamengo, Vitoria karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chapecoense, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Flamengo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Flamengo, 5 gol atarken 2 gol yedi.