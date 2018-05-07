Chapecoense - Parana maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Chapecoense, 08 Mayıs 2018 Salı günü Parana takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Ev sahibi Chapecoense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Parana, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 644. İddaa'da Chapecoense kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Parana kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chapecoense son haftadaki Parana müsabasında 2-0 kazandı.

Parana ise Chapecoense karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chapecoense, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Parana, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Parana 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.