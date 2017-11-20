Charles Manson kimdir? Charles Manson neden öldü?

1960'lı yıllarda ABD'de işlediği cinayetlerle ün kazanan ve kendisine taktığı "Şeytan" adıyla tanınan Charles Manson'un Kaliforniya'da hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Charles Manson kimdir?
Charles Manson, 12 Kasım 1934 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde dünyaya geldi. Annesi 16 yaşında bir hayat kadınıyken doğan Charles Manson, annesinin cezaevine girmesiyle çocuk yaşlardan beri hırsızlık yaparak geçinmeye ve sokaklarda yaşamaya başladı.
18 yaşında tutuklanarak cezaevine giren Charles Manson, cezaevindeyken bir koğuş arkadaşı tarafından bıçak tehdidiyle cinsel istismara uğradı. Ardından ıslah evine yerleştirilen Charles Manson, 1954 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldı.
Islah evinden tahliye olan Charles Manson, ardından sahte çek vermek, uyuşturucu ve kadın satıcılığı gibi suçlardan defalarca hapse girip çıktı. 1967 yılında son defa tahliye olduktan sonra etrafında topladığı kişilerle Los Angeles'ta bir çiftliğe yerleşti ve "aile" oluşturdu.
Çiftlikte geliştirdiği teorilerle yönlendirdiği 5 kişiye, Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'i, Abigail Folger, Polonyalı oyuncu Wojciech Frykowski'yi, erkek kuaförü Jay Sebring'i, ve lise mezunu bir genç Steven Parent'i Los Angeles ve Kaliforniya'da vahşice öldürttü.
Ertesi gece bu defa da Manson'un da aralarına katıldığı grup, Labianca çiftini aynı şekilde vahşice öldürdü ve cesetlerini parçaladı. Taraftarı olan bir kadının, farklı bir suçla tutuklandığında, işledikleri cinayetleri övünerek anlatması sonucunda Manson ve 4 arkadaşı tutuklandı. İdama mahkûm edilmelerine rağmen Kaliforniya yüksek mahkemesince idam cezasının kaldırılmasıyla, cezaları ömür boyu hapis şekline dönüştürüldü.
Toplam kaç kişiyi öldürdüğü bilinmeyen Manson ve grubunun 35 ölümden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. ABD'de nefret edilen bir isim olan Charles Manson'un aynı zamanda serbest bırakılmasını isteyen ve çeşitli fan kulüpler kuran bir hayran kitlesi de bulunmaktadır.
1960'lı yıllarda ABD'de işlediği cinayetlerle gündeme gelen ve kendine "Şeytan" adını takan Charles Manson'un Kaliforniya'da hayatını kaybettiği açıklandı. Charles Manson, 83 yaşında öldü.
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