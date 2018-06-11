HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde People Dergisi’ne konuşan ünlü oyuncu bekâr anne olarak neler hissettiğini şu sözlerle anlatmıştı:



“Çocuklarımın beni güldürmesinin yerini hiçbir şey tutamaz.”

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