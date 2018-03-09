Son filmi "Tully"de 2 çocuklu bir anneyi canlandıran Charlize Theron, önceki gün Jimmy Kimmel'ın şovuna katıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre stüdyoya girerken görüntülenen 42 yaşındaki yıldızın film için aldığı kiloları verdiği gözlendi. Oyuncu, beyaz eteği, fırfırlı kollara sahip bluzu ve taşlarla süslü kovboy tarzı siyah çizmeleriyle dikkat çekti.

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