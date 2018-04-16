Güney Afrikalı aktris Charlize Theron, 2 evlatlık çocuğu siyahi diye ABD’yi terk etmek istediğini açıkladı. Çocuklarının gelecekte ten renkleri yüzünden ayrımcılığa uğramasından endişe ettiğini Elle Dergisi’ne anlatan 42 yaşındaki yıldız, “Açık konuşmak gerekirse bu ülkede çok iyi teklifler alsam dahi taşınmayı asla düşünmeyeceğim noktalar var. Hâlâ ırkçılığı tartıştığımıza inanamıyorum. Bu konu artık kapanmalı. Cinsiyet eşitliği de öyle” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Theron, August ve Jackson isimli 2 çocuğu evlat edinmişti. Oscar Ödüllü Theron, özellikle iktidardaki yönetimin yani ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemi yüzünden bu gibi durumlarda artış görüldüğünü ima ederek, “Eğer bu süreç böyle devam ederse çocuklarımı da alıp ABD’den gidebilirim. Çünkü çocuklarım için en son isteyeceğim şey, onlar için güvende hissetmeyecekleri bir yerde kalmak” diye konuştu. Evlat edinmiş olmaktan çok mutlu olduğunu da söyleyen Theron, “Anne olmak bana bakış açımı değiştirmeyi öğretti. Ailesi olmayan çok fazla çocuk olduğunun uzun yıllardır farkındaydım. Bence evlat edinmek benim hayatımın bir parçası olmalıydı, oldu da” ifadezini kullandı.

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