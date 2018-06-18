Charlize Theron ile Alexander Skarsgard aşk yaşıyor

Güney Afrikalı aktris Charlize Theron’un, eski aşkı İsveçli yakışıklı aktör Alexander Skarsgard ile yeniden birlikte olduğu öğrenildi. Theron’a yakın bir kaynağın Life&Style’a verdiği bilgiye göre, çiftin çekimleri süren “Flarsky” filminde yeniden yakınlaştığı ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri öğrenildi