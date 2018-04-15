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İşte Güney Afrikalı yıldız Charlize Theron'un açıklamalarından satır başları:

"'Tully' filmi için çok fazla kilo aldım. Ayn şeyi 'Monster' filmi için de yapmıştım ama o zamanlar daha gençtim ve aldığım kiloları kolayca verdim. Şimdi ise çok zorlanıyorum."