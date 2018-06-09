Charlotte Leys yeniden Galatasaray’da

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz 1989 doğumlu, 1,86 metre boyundaki Belçikalı smaçör Charlotte Leys ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda forma giyen Leys, karakteri, çalışma azmi, servis karşılama, defansta gösterdiği yüksek performans ve üst üste sayılar getiren etkili servis turları ile beğeni toplamıştı." ifadeleri yer aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER