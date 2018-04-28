Charlton Athletic - Blackburn Rovers maçı ne zaman?

Charlton Athletic ve Blackburn Rovers, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Charlton Athletic 68 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Blackburn Rovers 93 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Charlton Athletic, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Blackburn Rovers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 310 kodlu maçı oynayanlar; Charlton Athletic galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Blackburn Rovers galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Charlton Athletic son haftadaki Burnley müsabasında 0-3 yenildi.

Blackburn Rovers ise Reading maçında 3-1 kazandı.

Charlton Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Charlton Athletic, kendi sahasında 30 gol attı, 24 gol yedi.

Blackburn Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 13 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Blackburn Rovers, 36 gol atarken 19 gol yedi.