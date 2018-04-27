Charlton Athletic - Blackburn Rovers maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Charlton Athletic, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Blackburn Rovers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 68 puanlı Charlton Athletic 5. sırada bulunuyor, Blackburn Rovers 93 puana sahip ve 2. sırada. Charlton Athletic, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Blackburn Rovers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 310 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Charlton Athletic kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.20, Blackburn Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Charlton Athletic son hafta oynanan Burnley maçında 0-3 yenildi.

Blackburn Rovers ise Reading karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Charlton Athletic, evinde 10 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 24 gol yedi.

Blackburn Rovers, dış sahada 13 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Blackburn Rovers 36 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.