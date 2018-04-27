Chateauroux - Auxerre maçı rakamları

Chateauroux ve Auxerre, 27 Nisan 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 58 puanlı Chateauroux 6. sırada bulunuyor, Auxerre 43 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Chateauroux, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Auxerre, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 185. İddaa'da Chateauroux kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Auxerre kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Chateauroux önceki hafta Troyes mücadelesinde 4-1 yenildi.

Auxerre ise Le Havre maçında 2-1 yenildi.

Chateauroux, evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 14 gol yedi.

Auxerre, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Auxerre 22 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.