Chateauroux - Auxerre maçı rakamları

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Chateauroux, 27 Nisan 2018 Cuma günü Auxerre takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 58 puanlı Chateauroux 6. sırada bulunuyor, Auxerre 43 puana sahip ve 12. sırada. Chateauroux, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Auxerre, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 185 kodlu maçı oynayanlar; Chateauroux galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Auxerre galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Chateauroux son hafta oynanan Troyes maçında 4-1 yenildi.

Auxerre, Le Havre karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Chateauroux, 24 gol attı ve 14 gol yedi.

Auxerre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Auxerre, 22 gol atarken 31 gol yedi.