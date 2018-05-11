Chateauroux - Brest sahaya çıkıyor

Chateauroux ve Brest, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Chateauroux 59 puanla 9. sırada, Brest 64 puanla 4. sırada bulunuyor. Chateauroux, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Brest son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 137 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chateauroux kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Brest sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Chateauroux son hafta oynanan Gazelec Ajaccio maçında 1-0 yenildi.

Brest ise Auxerre maçında 0-3 kazandı.

Chateauroux, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chateauroux, kendi sahasında 25 gol attı, 16 gol yedi.

Brest, dış sahada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brest 30 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.