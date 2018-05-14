Chatham House'un amacı nedir, görevi nedir?

1920 yılında kurulan Chatham House'un merkezi Londra'da bulunur. Dünya genelinde güncel sorunları, konuları analiz etmek gayesiyle çalışan Chatham House, aslında kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Chatham House'da güncel meselelerin konuşulduğu toplantılar gerçekleştirilir ve bu toplantıların hepsinin kamuya açık olması koşulu vardır. Gel gelelim ki konuşmacıların kimlikleri gizlenir. Chatham House, kuruluşun açıklamasına göre, adil bir dünya için faaliyette bulunma amacı gütmektedir.

Chatham House nasıl kuruldu? Chatham House ismi nereden geliyor?

Chatham House, ilk olarak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada tekrardan büyük bir savaşın çıkmasını engellemek için ülkelerarası diyalog etkinliği sağlama amacıyla kurulmuştu. Bu yıllarda ismi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ydü. Daha sonra 1926 yılında İngiltere Kraliyet ailesinin desteğini alınca ismi Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü oldu. Sonraki zamanlarda ise kuruluşun binasının adı Chatham House olduğu için, kuruluş da bu isimle anılmaya başlandı. Şimdilerde bu kuruluş Chatham House olarak biliniyor.

Chatham House Ödülü nedir?

Chatham House, düşünce ve ifade özgürlüğüne verdiği önem dolayısıyla, uluslararası ilişkilerde katkı sağlayan kişilere veya sivil toplum kuruluşlarına, katkılarından ötürü ödül verir.

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