Chaves - Maritimo maçı rakamları

Chaves ve Maritimo, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Chaves 41 puanla 8. sırada, Maritimo 44 puanla 6. sırada bulunuyor. Chaves son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Maritimo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 591 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chaves kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Maritimo sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Chaves önceki hafta Boavista mücadelesinde 1-0 kazandı.

Maritimo, Las Palmas karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Chaves, 23 gol attı ve 25 gol yedi.

Maritimo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maritimo, 11 gol atarken 30 gol yedi.