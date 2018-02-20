Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam dev maç oynanacak. İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında İspanya'nın en başarılı temsilcilerinden Barcelona'yı konuk ediyor. Peki, Chelsea - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Chelsea - Barcelona maçı ile ilgili merak edilenler...
CHELSEA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki diğer maçta Chelsea-Barcelona’yı konuk edecek. Futbolseverler, bu iki dev takımın mücadelesini canlı izleyebilmek için karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. İki devin mücadelesi saat 22.45’te başlayacak ve Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak.
BARCELONA'NIN CHELSEA KADROSU
Birleşik Krallık'a götürülen 21 kişilik oyuncu grubu şöyle: Ter Stegen, Pique, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Iniesta, Luis Suarez, Messi, Dembele, Cillessen, Paulinho, Paco Alcacer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti, Yerry Mina, Thomas Vermaelen ve Adrian Ortola.
Daha önce Liverpool ile bu organizasyonda bu sezon forma giymiş olan Philippe Coutinho kadroya dahil edilemezken Nelson Semedo da grup aşamasından sarı kart cezalısı. Belçikalı stoper Vermaelen ise sağlık onayını aldı.
6 SENE SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA
Barça ile Chelsea altı sene sonra ilk defa karşı karşıya gelecek. İki takım Şampiyonlar Ligi döneminde 12 defa oynarken bunların tamamı 2000'den sonra ve 10'u eleme aşamasındaydı. Takımlar üçüncü kere Son 16'da karşılaşacak ve Katalanlar üst üste 11. kez çeyrek finale kalmak için mücadele edecek.
ERNESTO VALVERDE: HERKES CAN ATIYOR
Pazartesi akşamı Londra'daki basın toplantısında konuşan Ernesto Valverde Chelsea maçı ile ilgili şunları söyledi:
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en önemli turnuvasına yeniden başlamak için sabırsızlanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin özel bir havası var ve herkes zorlu bir rakibe karşı böyle maçlar oynamak için can atıyor. Antonio Conte dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Sadece Chelsea ile değil Juventus ve İtalya Milli Takımı'nı da içeren harika bir CV'si var. Onun takımları her zaman disiplinlidir ve sahada ne yapacağını iyi bilir. Chelsea'nin belirli bir oyun tarzı bulunuyor ve bunu dikkate almamız gerek. Premier Lig takımları bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi durumda ve İngiltere şampiyonuyla oynayacağımızı unutmamalıyız.
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