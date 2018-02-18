FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında 20 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Londra şehrindeki Stamford Bridge'de TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın UEFA tarafından görevlendirildiği aktarıldı.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in üstleneceği aktarıldı. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mustafa Emre Eyisoy olacağı kaydedildi.