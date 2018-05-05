Chelsea - Liverpool maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig maçında Chelsea ile Liverpool, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Chelsea 66 puanla 5. sırada, Liverpool 72 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chelsea, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Liverpool, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 151 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chelsea kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Liverpool sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Chelsea önceki hafta Tottenham mücadelesinde 2-0 yenildi.

Liverpool, Sunderland karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Chelsea, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chelsea, kendi sahasında 28 gol attı, 15 gol yedi.

Liverpool ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Liverpool, 39 gol atarken 27 gol yedi.