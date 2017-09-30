Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Manchester City CANLI

İngiltere Premier Lig'de 16 puanla lider Manchester City, deplasmanda 13 puanla 3. sırada yer alan Chelsea'ye konuk oluyor. Peki Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
CHELSEA - MANCHESTER CITY
Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 yenerek moral bulmuştu. Aynı şekilde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City de hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçında Shakhtar Donetsk'i evinde 2-0 mağlup etmişti.
İki takım bugün ligde karşılaşacak ve liderlik yarışında önemli bir virajı geçmiş olacak. Manchester City, Chelsea'yi devirerek liderliğini sürdürmeyi ve Chelsea ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor. Chelsea ise evinde kazanarak Manchester City ile puan farkını ortadan kaldırıp liderlik yarışında eşit duruma gelmenin peşinde.
Stamford Bridge'da oynanacak karşılaşmada Martin Atkinson düdük çalacak. Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak olan maç S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım arasında oynanan son maçta Chelsea evinde 2-1 kazanmıştı.
- Chelsea ve Manchester City arasındaki son 10 maçın 5'ini Chelsea, 3'ünü Manchester City kazandı. 2 maç ise berabere sonlandı.
- Chelsea, Manchester City'e karşı evinde oynadığı son 7 lig maçından sadece 1'inde yenildi.
- Manchester City, geçtiğimiz sezon Chelsea ile oynadığı iki maçı da kaybetmişti.
- Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Manchester City, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.
- Chelsea, oynadığı son 5 maçta 17 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
- Manchester City, oynadığı son 5 maçta 19 gol attı, yalnızca 1 gol yedi.
SAKAT / CEZALILAR
Chelsea: Daniel Drinkwater (Sakat), David Luiz (Cezalı)
Manchester City: Vincent Kompany, Sergio Agüero ve Benjamin Mendy (Sakat)
EN GOLCÜ İSİMLER
Chelsea: Alvaro Morata (6 gol), Marcos Alonso (2 gol), Pedro (1 gol)
Manchester City: Sergio Agüero (6 gol), Raheem Sterling (5 gol), Gabriel Jesus (4 gol)
SON MAÇ KADROLARI
Chelsea: Thibaut Courtois, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Tiemoue Bakayoko, N'Golo Kante, Willian, Pedro, Alvaro Morata, Victor Moses
Manchester City: Ederson, Kyle Walker, John Stones, Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi, Leroy Sane, Fernandinho, Rahaem Sterling, Kevin de Bruyne, David Silva, Sergio Agüero
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