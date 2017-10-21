Chelsea Watford maç sonucu - Chelsea, Watford'u son 20 dakikada devirdi

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, 9. hafta mücadelesinde Watford'u ağırladı. Chelsea, mücadelenin 12. dakikasında Pedro'nun harika golüyle 1-0 öne geçti. Watford, ilk yarının son dakikasında Abdoulaye Doucoure ile beraberliği yakaladı.

Konuk ekip, 2. yarıya da hızlı başlayan taraftı. Watford, 49. dakikada Richarlison'un asistinde gol atan Roberto Pereyra ile 2. golü buldu ve öne geçti. Chelsea Menajeri Antonio Conte, skor 2-1'e geldikten sonra oyuncu değişiklikleri yaptı. İtalyan çalıştırıcı, Alvaro Morata ve Marcos Alonso'yu kenara alırken Michy Batshuayi ve Willian'ı oyuna sürdü.

Ev sahibi ekip, 71. dakikada Belçikalı golcüsü Batshuayi ile skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin son dakikaları heyecan fırtınasına sahne oldu. Chelsea, 87. dakikada Willian'ın sağdan kestiği ortada topu ağlarla buluşturan Cesar Azpilicueta ile tekrar öne geçti. Maçın son golü ise son dakikalarda Batshuayi'den geldi.

Chelsea, bu sonuçla ligde 2 haftadan sonra 3 puana ulaştı ve yara sardı. Ev sahibi ekip puanını 16'ya yükseltti. Watford ise 15 puanda kaldı.

Chelsea

Watfor

Michy Batshuayi

premier lig