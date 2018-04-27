Cheltenham Town - Coventry City maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cheltenham Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Coventry City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Cheltenham Town 51 puanla 16. sırada, Coventry City 71 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cheltenham Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Coventry City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 319 kodlu maçı oynayanlar; Cheltenham Town galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Coventry City galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Cheltenham Town son hafta oynanan Coventry City maçında 0-2 yenildi.

Coventry City, Cheltenham Town karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Cheltenham Town, 30 gol attı ve 25 gol yedi.

Coventry City, dış sahada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Coventry City 22 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.