Cheltenham Town - Coventry City maçı rakamları

Cheltenham Town ve Coventry City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 51 puanlı Cheltenham Town 16. sırada bulunuyor, Coventry City 71 puana sahip ve 7. sırada. Cheltenham Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Coventry City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 319. İddaa'da Cheltenham Town kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Coventry City kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Cheltenham Town son haftadaki Coventry City müsabasında 0-2 yenildi.

Coventry City ise Cheltenham Town maçında 0-2 kazandı.

Cheltenham Town, evinde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 25 gol yedi.

Coventry City, dış sahada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Coventry City 22 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.