Chemnitzer - Hansa Rostock karşılaşma önü

Chemnitzer ve Hansa Rostock, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. Chemnitzer 30 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Hansa Rostock 59 puanda ve 5. sırada. Chemnitzer, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hansa Rostock, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 206. İddaa'da Chemnitzer kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Hansa Rostock kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Chemnitzer son haftadaki Hansa Rostock müsabasında 2-0 kazandı.

Hansa Rostock ise Chemnitzer karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Chemnitzer, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Chemnitzer, kendi sahasında 21 gol attı, 29 gol yedi.

Hansa Rostock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hansa Rostock, 17 gol atarken 11 gol yedi.