Chemnitzer - Preussen Munster maç önü

Chemnitzer ve Preussen Munster, 29 Nisan 2018 Pazar günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Chemnitzer 30 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Preussen Munster 45 puanda ve 12. sırada. Chemnitzer, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Preussen Munster, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 459 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chemnitzer kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Preussen Munster sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Chemnitzer son haftadaki Hansa Rostock müsabasında 2-0 kazandı.

Preussen Munster ise Regensburg karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Chemnitzer, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Chemnitzer, kendi sahasında 20 gol attı, 27 gol yedi.

Preussen Munster, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Preussen Munster, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.