Chemnitzer - Preussen Munster maç önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Chemnitzer, 29 Nisan 2018 Pazar günü Preussen Munster takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Chemnitzer 30 puanla 18. sırada, Preussen Munster 45 puanla 13. sırada bulunuyor. Chemnitzer, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Preussen Munster son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 459 kodlu maçı oynayanlar; Chemnitzer galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.00, Preussen Munster galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Chemnitzer son haftadaki Hansa Rostock müsabasında 2-0 kazandı.

Preussen Munster ise Regensburg karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Chemnitzer, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Chemnitzer, kendi sahasında 20 gol attı, 27 gol yedi.

Preussen Munster, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Preussen Munster, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.