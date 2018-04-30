Chesterfield - Newport County düellosu

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Chesterfield, 01 Mayıs 2018 Salı günü Newport County takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Chesterfield 35 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Newport County 63 puanda ve 11. sırada. Chesterfield son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Newport County son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 811 kodlu maçı oynayanlar; Chesterfield galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Newport County galibiyet oranı 2.30. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Chesterfield son hafta oynanan Newport County maçında 1-1 berabere kaldı.

Newport County ise Chesterfield karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Chesterfield, 26 gol attı ve 33 gol yedi.

Newport County, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Newport County 23 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.