Chesterfield - Wycombe Wanderers maç önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Chesterfield, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Wycombe Wanderers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Chesterfield 35 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Wycombe Wanderers 78 puanda ve 3. sırada. Chesterfield, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wycombe Wanderers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 320 kodlu maçı oynayanlar; Chesterfield galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.60, Wycombe Wanderers galibiyet oranı 1.50. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Chesterfield önceki hafta Wycombe Wanderers mücadelesinde 0-5 yenildi.

Wycombe Wanderers, Chesterfield karşılaşmaında 0-5 kazandı.

Chesterfield, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Chesterfield, kendi sahasında 25 gol attı, 31 gol yedi.

Wycombe Wanderers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Wycombe Wanderers, deplasmanda 34 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.