Chesterfield - Wycombe Wanderers maç önü

Chesterfield ve Wycombe Wanderers, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 35 puanlı Chesterfield 24. sırada bulunuyor, Wycombe Wanderers 78 puana sahip ve 3. sırada. Chesterfield, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wycombe Wanderers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 320. İddaa'da Chesterfield kazanır 5.00, berabere biter 3.50, Wycombe Wanderers kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Chesterfield son haftadaki Wycombe Wanderers müsabasında 0-5 yenildi.

Wycombe Wanderers, Chesterfield karşılaşmaında 0-5 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet alan Chesterfield, 25 gol attı ve 31 gol yedi.

Wycombe Wanderers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 11 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wycombe Wanderers, 34 gol atarken 24 gol yedi.