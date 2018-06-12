2 | 10

BADEM SÜTLÜ CHIA PUDİNGİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı badem sütü

Yarım su bardağı chia tohumu

Agave şurubu (Yok ise bal)

Arzu ettiğiniz meyveler

Ceviz ya da fındık

BADEM SÜTLÜ CHIA PUDİNG NASIL YAPILIR?

Badem sütü ve chia tohumunu karıştırarak buzdolabına kaldırın. Bir gece kadar karışımı buzdolabında bekletin. Ardından damak zevkinize göre badem sütlü pudingin üzerine meyve, ceviz ya da fındık koyabilirsiniz.