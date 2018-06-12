CHIA TOHUMLU ÇİLEKLİ YOĞURT TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 avuç çilek
1.5 su bardağı süzme yoğurt
3 yemek kaşığı chia tohumu,
2 yemek kaşığı bal
CHIA TOHUMLU ÇİLEKLİ YOĞURT NASIL YAPILIR?
Çilekleri temizleyip küp küp doğrayın. Süzme yoğurdun içine balı ekleyip iyice karıştırın. Servis için kullanacağınız kupların içine chia tohumlarını paylaştırın. Ardından üzerine süzme yoğurtlu karışımı ilave edin. En üste de dilimlediğiniz çilekleri ekleyin. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.
BADEM SÜTLÜ CHIA PUDİNGİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı badem sütü
Yarım su bardağı chia tohumu
Agave şurubu (Yok ise bal)
Arzu ettiğiniz meyveler
Ceviz ya da fındık
BADEM SÜTLÜ CHIA PUDİNG NASIL YAPILIR?
Badem sütü ve chia tohumunu karıştırarak buzdolabına kaldırın. Bir gece kadar karışımı buzdolabında bekletin. Ardından damak zevkinize göre badem sütlü pudingin üzerine meyve, ceviz ya da fındık koyabilirsiniz.
SMOOTHIE KASESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
5 yemek kaşığı süzme yoğurt
10-12 adet yaban mersini
6 adet çilek
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı chia tohumu
Smoothie kasesi üzeri için
15 adet yaban mersini
1 adet küçük boy muz
1 tatlı kaşığı chia tohumu
5-6 adet çiğ badem, fındık ya da ceviz
SMOOTHIE KASESİ HAZIRLANIŞI
Süzme yoğurdu blenderın içine aktarın. Çilekleri, yaban mersinini bal ve chia tohumunu ilave edin. Malzemeler pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirin. Karışımı bir kasenin içine alın. Muzu dilimleyin. Üzerini badem, chia tohumu, muz dilimleri ve yaban mersinleriyle süsleyerek servis edin.
CHIA TOHUMLU MUZLU PUDİNG TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Chia Tohumu
Süt
Muz
Bal
CHİA TOHUMLU MUZLU PUDİNG HAZIRLANIŞI
Chia tohumlu muzlu puding için öncelikle bir kap içerisinde yarım muzu ezin ve üzerine 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı chia tohumu ile 1 kaşık bal ekleyerek karıştırın. Servis yapacağınız bardağınıza dökün ve 1 saat buzdolabında bekletin. Dilerseniz üzerini çilek ya da mevsim meyveleri ile süsleyebilirsiniz.
CHIA TOHUMLU OMLET TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 çorba kaşığı chia tohumu
3 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peyniri
2 yumurta
Yarım bardak süt
Zeytinyağı veya tereyağı
Tuz, karabiber
CHIA TOHUMLU OMLET HAZIRLANIŞI
Süt ve chia tohumunu bir kap içerisinde karıştırıp tohumların sütle yumuşamasını sağlayın. Başka bir kapta yumurta, tuz ve karabiberi çırpın. Üzerine chialı sütü ilave edin. Yağlı tavada omleti pişirip üzerine beyaz peynir serpin.
CHIA TOHUMLU KREP TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1.5 su bardağı süt
1 yumurta
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı chia tohumu
Bir tutam tuz
CHIA TOHUMLU KREP HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri bir kabın içerisine koyarak karıştırın. Karışım pürüzsüz ve akışkan hale gelince tavayı hafifçe yağlayarak krep karışımını kepçe yardımı ile dökün. Tavayı dairesel şekilde döndürerek, krepin her yere yayılıp yuvarlak bir şekil almasını sağlayın. Çift taraflı pişirdikten sonra meyvelerle servis edin.
CHIA TOHUMLU CACIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 kase yoğurt
1 adet salatalık
1 diş sarımsak
Birkaç dal taze nane ya da bir tutam kuru nane
Su
Tuz
CHIA TOHUMLU CACIK HAZIRLANIŞI
Salatalığı soyduktan sonra rendeleyin. Yoğurt ve chia tohumuyla birlikte karıştırın. Üzerine su, tuz ve dövülmüş sarımsak eklenerek karıştırmaya devam edin. Chia tohumları birkaç dakika içerisinde şişmeye başlayacaktır. Nane ile süsleyerek servis edin.
CHIA TOHUMLU SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
6 yemek kaşığı chia tohumu
1 litre süt
1 adet vanilya çubuğu ya da şekerli vanilin
1 yemek kaşığı pirinç
3/4 su bardağı toz şeker
Tarçın
CHIA TOHUMLU SÜTLAÇ HAZIRLANIŞI
Bir tencerenin içerisine süt ve pirinçleri ekleyerek hafif haşlayın. Üzerine şekeri ilave edin. Vanilya çubuğunu ikiye bölerek çekirdeklerinden arındırın. Ardından süt ve vanilya çubuğunu tencereye ekleyerek karıştırın. Yarım saat kadar pişirdikten sonra karışımı ateşten alın. Chia tohumlarını karışıma ekleyin. Servis kaselerine alınan chia tohumlu sütlaçı 2-3 saat bekletin. Tarçın ile servis edin.
CHIA TOHUMLU PANKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 çorba kaşığı chia tohumu
3 küçük muz
3 yumurta
Yarım çorba kaşığı kabartma tozu
4 çorba kaşığı un
İki çorba kaşığı süt
Bir çorba kaşığı tuzsuz tereyağ
CHIA TOHUMLU PANKEK NASIL YAPILIR?
Muzları püre haline getirene kadar ezin. Üzerine yumurtaları ekleyip malzemeleri iyice çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Yoğun kıvamda hamur elde edin. Tavayı ısıtın ve kepçe yardımı ile pankek karışımını tavaya dökün. Pankekin iki tarafı da pişince servis tabağına alın. Sıcak sıcak tüketin. Dilerseniz muz ve balla pankekinizi süsleyebilirsiniz.
CHIA TOHUMLU SALATA İÇİN MALZEMELER
2 adet orta boy domates
1 adet salatalık
1 adet yeşil biber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı nane
1 fincan dolusu chia tohumu,
1 yemek kaşığı dolusu sızma zeytinyağı
1 adet limon
1 yemek kaşığı nar ekşisi
CHIA TOHUMLU SALATA NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri güzelce yıkayıp doğrayın. Derin bir kabın içerisine chia tohumunu, tuzu, naneyi, limon suyunu, zeytinyağını ve nar ekşisini dökün. Salata malzemelerini kaba ekleyin. Chia tohumu salatalarında, isteğe ve damak zevkine göre değişiklikler yapabilirsiniz.
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