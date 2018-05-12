Chiasso - Rapperswil-Jona karşılaşma önü

İsviçre Challenge Lig maçında Chiasso ile Rapperswil-Jona, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Chiasso 33 puanla 8. sırada, Rapperswil-Jona 50 puanla 5. sırada bulunuyor. Chiasso, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rapperswil-Jona, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 473 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chiasso kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Rapperswil-Jona sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Chiasso son haftadaki Wohlen müsabasında 4-0 kazandı.

Rapperswil-Jona, Neuchatel Xamax karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Chiasso, 19 gol attı ve 20 gol yedi.

Rapperswil-Jona, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rapperswil-Jona 14 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.