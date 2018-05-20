Chiasso - Wohlen maç önü

Chiasso ve Wohlen, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Chiasso 33 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Wohlen 18 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Chiasso, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wohlen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 458 kodlu maçı oynayanlar; Chiasso galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Wohlen galibiyet oranı 0.00.

Chiasso önceki hafta Wohlen mücadelesinde 4-0 kazandı.

Wohlen, Chiasso karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Chiasso, evinde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 21 gol yedi.

Wohlen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Wohlen, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 48 kez topu kendi kalesinde gördü.