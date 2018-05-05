Chicago Fire - Atlanta United maçı istatistikleri

Chicago Fire ve Atlanta United, 06 Mayıs 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. Chicago Fire 8 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Atlanta United 19 puanda ve 2. sırada. Chicago Fire, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atlanta United, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 421 kodlu maçı oynayanlar; Chicago Fire galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Atlanta United galibiyet oranı 2.10. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Chicago Fire son hafta oynanan Houston 1836 maçında 3-0 yenildi.

Atlanta United, Toronto FC karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Chicago Fire, 6 gol attı ve 7 gol yedi.

Atlanta United, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atlanta United 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.