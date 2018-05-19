Chicago Fire - Houston 1836 karşılaşma önü

ABD MLS maçında Chicago Fire ile Houston 1836, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. Maç öncesi Chicago Fire 11 puanla 15. sırada, Houston 1836 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Chicago Fire son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Houston 1836 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 445. İddaa'da Chicago Fire kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Houston 1836 kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Chicago Fire önceki hafta Philadelphia Union mücadelesinde 4-3 yenildi.

Houston 1836 ise DC United karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Chicago Fire, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Houston 1836, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Houston 1836 7 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.