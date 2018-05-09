Chicago Fire - Montreal Impact düellosu

Chicago Fire ve Montreal Impact, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:30. Chicago Fire 8 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Montreal Impact 9 puanda ve 16. sırada. Chicago Fire, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Montreal Impact, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 529 kodlu maçı oynayanlar; Chicago Fire galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.50, Montreal Impact galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Chicago Fire son haftadaki Houston 1836 müsabasında 3-0 yenildi.

Montreal Impact ise New England Revolution karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Chicago Fire, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Chicago Fire, kendi sahasında 7 gol attı, 9 gol yedi.

Montreal Impact, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Montreal Impact, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.