Chicago Fire - New England Revolution maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Chicago Fire, 10 Haziran 2018 Pazar günü New England Revolution takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:30. 17 puanlı Chicago Fire 16. sırada bulunuyor, New England Revolution 22 puana sahip ve 7. sırada. Chicago Fire son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. New England Revolution son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 255 kodlu maçı oynayanlar; Chicago Fire galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.30, New England Revolution galibiyet oranı 2.80. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Chicago Fire son hafta oynanan Houston 1836 maçında 3-0 yenildi.

New England Revolution, Montreal Impact karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Chicago Fire, 12 gol attı ve 13 gol yedi.

New England Revolution, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. New England Revolution, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.