Chicago Fire - Philadelphia Union düellosu

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Chicago Fire, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü Philadelphia Union takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:30. 23 puanlı Chicago Fire 15. sırada bulunuyor, Philadelphia Union 21 puana sahip ve 16. sırada. Chicago Fire, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Philadelphia Union, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 561 kodlu maçı oynayanlar; Chicago Fire galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Philadelphia Union galibiyet oranı 2.90. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Chicago Fire önceki hafta Houston 1836 mücadelesinde 3-0 yenildi.

Philadelphia Union ise Orlando City karşılaşmasında 6-1 kazandı.

Chicago Fire, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 16 gol yedi.

Philadelphia Union ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Philadelphia Union, 4 gol atarken 16 gol yedi.