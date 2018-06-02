Chicago Fire - San Jose Earthquakes maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Chicago Fire, 03 Haziran 2018 Pazar günü San Jose Earthquakes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. Maç öncesi Chicago Fire 14 puanla 17. sırada, San Jose Earthquakes 9 puanla 20. sırada bulunuyor. Chicago Fire, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. San Jose Earthquakes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 327 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chicago Fire kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, San Jose Earthquakes sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Chicago Fire son haftadaki Toronto FC müsabasında 3-2 yenildi.

San Jose Earthquakes ise Kansas City Wizards maçında 2-0 yenildi.

Chicago Fire, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chicago Fire, kendi sahasında 10 gol attı, 12 gol yedi.

San Jose Earthquakes, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Jose Earthquakes 11 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.