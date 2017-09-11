Chiellini ve Mandzukic, Barcelona maçında yok!

Barcelona maçı öncesinde Juventus'a iki isminden kötü haber geldi.

İtalyan ekibi Juventus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Barcelona maçının kadrosu paylaşıldı. Bu kadroda Chiellini ve Mandzukic yer almadı. İki oyuncu da sakatlıkları sebebiyle İspanya'ya gidecek kadronun dışında kaldı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Barcelona ile Juventus yarın 21.45'de karşılaşacak.

Chiellini - Mandzukic

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