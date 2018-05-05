Chievo - Crotone karşılaşma önü

Chievo ve Crotone, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Chievo 31 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Crotone 34 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Chievo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Crotone son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 133. İddaa'da Chievo kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Crotone kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Chievo son haftadaki Atalanta müsabasında 1-0 yenildi.

Crotone ise Lazio maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Chievo, 19 gol attı ve 23 gol yedi.

Crotone, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crotone 15 kez gol sevinci yaşadı, 37 kez topu ağlarında gördü.